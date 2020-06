En person gripen misstänkt för grovt vapenbrott

En person greps på Enhörnaleden under tisdagskvällen misstänkt för grovt vapenbrott. Tidigare under kvällen hade polisen fått in samtal om ljud som liknade skottlossning i Salem. När polisen kom till platsen hittades tomhylsor men ingen skadad person.

Enligt vittnen hade en person lämnat området med ett tvåhjuligt fordon. En stund senare, när polisen mötte en person på en stulen motorcykel beslutade man sig för att göra en kontroll. Personen grips misstänkt för bland annat grovt vapenbrott, vårdslöshet i trafik och olovlig körning. Dela på Facebook Dela på Twitter

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!