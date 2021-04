Det var först efter en kvart av förhandlingar som inspektörerna kunde komma in i lokalen där en fest pågick. Händelsen inträffade under förra helgen. Totalt hölls tre fester under fredag-söndag och det var vid en av dessa som inspektörerna inte släpptes in till en början.

Väl inne i lokalen så hade inspektörerna inget att anmärka på.

Säkerhetschef Anna Flink är kritisk till beteendet, hör henne berätta mer i klippet ovan.