Flyktingar från Ukraina ser en framtid i Sverige – även om kriget tar slut

För snart två år sedan inledde Putins Ryssland en invasion av Ukraina. I Sverige har många ukrainska flyktingar börjat arbeta, några SVT mött har fått barn i landet, hittat svensk partner och på olika sätt påbörjat ett nytt liv.

Enligt flyktingar och insatta personer i organisationer såsom ABF, Ukrainian Culture Centre in Sweden och Caps and Candles for Ukraine som SVT talat med finns det många som önskar fortsätta sitt liv i Sverige oavsett vad som händer i kriget.

En av dem är Kateryna Golod, som vi träffade redan när hon kom till Sverige 2022. Hon har fått jobb hos ABF och hon vill inte att hennes dotter, som förlorat sin pappa i kriget, ska behöva ryckas upp ännu en gång.

Men det finns i nuläget inget som tyder på att EU:s massflyktsdirektiv som ger de ukrainska flyktingarna rätt att stanna i Sverige kommer att förlängas.

Hör Kateryna i videon berätta om sin och dotterns situation. Samt varför de vill stanna i Sverige.