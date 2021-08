Hör IVA-undersköterskan om att återgå till jobbet: Vore tråkigt med en fjärde våg

Per Stocke, undersköterska på IVA-avdelningen i Södertälje berättar för SVT Nyheter om hur det känns inför hösten. Foto: SVT /privat bild

Det var i vintras som SVT Nyheter träffade Per Stocke, undersköterska på IVA-avdelningen på Södertälje sjukhus. Han berättade om det emotionellt tuffa arbetet på avdelningen under coronapandemin. Ett halvår senare pratar vi med Per Stocke igen när han är på semester och snart är tillbaka på jobbet.