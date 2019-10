Man häktad för misshandeln på Lugnet – “Hade bara bott där en vecka”

Det var natten mot söndag som polisen fick rycka ut och gripa en man på Lugnets äldreboende efter att han misshandlat sex medboende åldringar samt hotat och attackerat två anställda.

På onsdagsförmiddagen häktades mannen för sex fall av grov misshandel, försök till grov misshandel, misshandel och olaga hot.

– Tingsrätten delade min bedömning att det finns sannolika skäl för brottsmisstankarna och att det också finns risk för att han kan återfalla i brottslighet, säger kammaråklagare Sara Friedman.

Hur har ni tagit mannens ålder och hälsotillstånd i beaktan?

– Vi har givetvis tagit det i beaktande och det är en bedömning man får väga in, men i det här fallet ansåg både jag och tingsrätten att hur brottet gått till väga och allvarligheten i brottet motiverade att han skulle hållas häktad under utredningstiden. Just med anledning att att det finns risk att han kan bli våldsam igen.

Häktningen gäller i två veckor.

”Hade bara bott en vecka på boendet”

Samtidigt fortsätter förundersökningen och kartläggningen av vad som egentligen hände inne på Lugnets äldreboende natten mot söndag och hur mannen gått till väga under misshandeln.

– Vi försöker få en bild av hur han rört sig. Men än så länge verkar det vara helt random. Det är över hela äldreboendet han rört sig och misshandlat personer på olika avdelningar. Han har bara bott på boendet i en vecka så han borde ha varit begränsad i hur han kan orientera sig, säger Johan Allard.

Var hade han bott tidigare?

– Han hade bott hemma men varit en del av den dagliga verksamheten på Lugnet.

Informationsmöte för anhöriga

Polisen var även på plats på Lugnets äldreboende och mötte personal och anhöriga på tisdagskvällen.

– Vi informerade och var tillgängliga för frågor och funderingar. Det var väldigt positivt.

Vad var de vanligaste frågorna?

– De frågade lite om hur det ska ha gått till. De flesta visade väldigt stor empati och förståelse för att det här är en sjuk människa som är i samma situation som deras egna anhöriga som bor där. Det gladde mig. Sedan diskuterades givetvis trygghetsfrågor också.