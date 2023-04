Kaosrekord i mars – aldrig förr har så många pendeltåg varit inställda

Sedan i början av mars har många pendeltåg ställts in – vilket påverkat hundratusentals resenärer dagligen. Aldrig förr har så många tåg varit inställda. Orsaken är framförallt beslutet om att slopa tågvärdarna, men även snöoväder påverkat pendeltågstrafiken under mars månad.

SVT Nyheter Södertälje har tagit fram siffrorna som visar hur illa läget har varit. Av 17 148 avgångar som skulle gått i mars 2023 var det 7 526 avgångar, 44 procent, som inte gick som planerat.

Många taxiresor istället

Även utgifterna för förseningsersättning har ökat rejält. Bara i mars fick SL in 7 688 ansökningar om ersättning och fler väntas trilla in. Det finns en eftersläpning på siffrorna då många väntar med att skicka in sina kvitton. Hittills har över 2,6 miljoner kronor betalats ut till resenärer i förseningsersättning.

SVT har sökt trafikregionrådet, Anton Fendert (MP), som inte vill ställa upp på en intervju nu.

Hör några av resenärerna och se när SVT:s reporter sammanfattar statistiken i videon.