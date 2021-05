Ortodoxa påsken coronaanpassas: ”En sorg att inte alla kan närvara fysiskt”

För att förhindra smittspridning fick högst åtta personer vistas i kyrkan samtidigt under nattvarden. Foto: Pia Heick/SVT

Under lördagen anordnade S:t Afrems syrisk-ortodoxa kyrka i Södertälje nattvard. För att coronasäkra ceremonin fick bara åtta personer åt gången gå in i kyrkan. SVT var på plats under nattvarden för att se hur påskfirandet gick till.