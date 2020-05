Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Hör församlingsprästen i S:t Tomas Kyrka om beslutet: ”Känns fint att tillgodose de troendes behov” Foto: SVT

Kyrka öppnar upp igen – testar begränsad nattvard

Samtliga kyrkor i Södertälje har hållit stängt under coronaviruset. Men under tisdagen testar S:t Tomas kyrkan att ge nattvarden under särskilda restriktioner. Bland annat har församlingen markerat avstånd och händerna ska spritas innan nattvarden.

På St Afrems kyrka, som har flest medlemmar i Södertälje, är allt fortsatt inställt och enligt kyrkan ser man inga ljuspunkter ännu som gör att till exempel nattvard och mässa åter kan hållas igen. Sankt Jakobs kyrka kommer från och med söndag att åter hålla gudstjänster men endast 50 personer får släppas in. Dela på Facebook Dela på Twitter

