Hemtjänstföretag i Södertälje: ”Pressat men under kontroll”

Hemtjänsten är den grupp som dagligen har kontakt med personer i riskgruppen för det nya coronaviruset.

– Just nu är det extra viktigt att våra grundläggande hygienrutiner följs, säger Kayan Utkutug.

Tillverkar egen skyddsutrustning

På Eveos hemtjänst går det åt i genomsnitt 300 plasthandskar per dag och 50-60 milliliter handsprit per anställd per dag.

Kayan Utkutug,vd på Eveo hemtjänst

Munskydd och anisktsvisir används endast om personalen misstänker smitta. Munskydd finns på lagret men ansiktsvisir är i princip omöjligt att få tag på menar vd:n.

– Vi har handsprit, handskar och förkläden så det räcker. Men om vi misstänker att någon brukare har blivit smittad så tillverkar vi våra egna ansiktsvisir, säger Kayhan Utkutug.