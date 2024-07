Så kan sprängningen kopplas till tidigare våldsdåd i Södertälje

Natten mot lördag den 20 juli sköts det mot en lägenhet i Västergård. Sent på lördagskvällen avlossas skott mot en lägenhet i Brunnsäng . Och under måndagskvällen kom nästa våldsdåd. En handgranat kastas in i en butik i Geneta och detonerar. En kvinna i 50-årsåldern får splitterskador i underkroppen och skadas allvarligt, men inte livshotande.

Alla tre våldsdåd har skett efter att polisen i fredags avslutade en säkerhetszon i Södertälje.

– Den här sprängningen var inom området där zonen var, men skjutningarna var det inte. Vår bedömning är att den här lagstiftningen är så pass ny att effekten av säkerhetszonsarbetet är för tidigt att avgöra i nuläget, säger Caroline Aspegren.

Butiksägarnas bostad besköts i helgen

Butiken är registrerad på en adress i Södertälje där en man i 25-årsåldern är skriven. Mannen har kopplingar till Ronnafalangen, en av Södertäljes kriminella grupperingar. Butiken drivs av anhöriga till mannen, som är skrivna på samma adress. Det är också den adress som besköts i Brunnsäng i lördags.

En 16-årig pojke sitter anhållen misstänkt för sprängningen och enligt uppgifter till Aftonbladet kopplas han till måndagskvällens dåd just via skjutningarna under gångna helgen. Men det är inte något polisen vill bekräfta.

– Den här pojken är okänd för Södertäljepolisen så nu försöker vi se och kartlägga vem den här individen är, säger Caroline Aspegren.

Under tisdagseftermiddagen meddelade polisen att ytterligare en person är anhållen, misstänkt för grovt vapenbrott och förberedelse till mord, i ett ärende som kopplas till sprängningen.

Kan finnas kopplingar till pågående gängkonflikt

Polisen tittar nu på om våldsdåden under de senaste tre dagarna är en del av den blodiga konflikten som sedan hösten 2022 pågått mellan kriminella grupperingarna i Södertälje. På ena sidan finns personer ur stadsdelen Ronna och på andra sidan personer från Saltskog och Västra Blombacka.

– Vi har en bra uppfattning om de bakomliggande orsakerna till våldet. Vi har frihetsberövat flertalet unga gärningsmän och har goda förhoppningar att klara upp brotten, säger Max Åkerwall, biträdande polisområdeschef Stockholm syd, angående gängkonflikterna i Södertälje.