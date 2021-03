Södertäljebo gör dokumentär om kristna i Irak: ”Jag gör det med ett sårat hjärta”

När Södertäljebon Harith Manona arbetade med en dokumentär om kristna i Irak år 2014, så invaderade Islamiska staten, IS, provinsen Nineve. Arbetet stoppades, men materialet blev en början på en ny berättelse. Resultatet är dokumentären Sword of Nineve som handlar om förödelsen som orsakades av IS och kristnas flykt från området.