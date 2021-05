Södertäljerobot på jakt efter framtidens solenergi

På RISE, Research Institutes of Sweden, i Södertälje arbetar idag Per H Svensson, professor och projektledare och Allan Starkholm, doktorand. De söker framförallt efter ett nytt material för solceller som både är miljövänligt, mer effektivt och billigare än det som finns på marknaden idag. Provrör med till exempel olika färgämnen och typer av järnföreningar matas in i roboten och de olika reaktionerna går sedan igenom ett solcellstest.

De försöker bland annat ta fram en utveckling av materialet pervoskit, som finns i vissa solceller idag.