Efter nedskäringshoten: Nu ska Sverigefinska förskolan minska barngrupperna

Som SVT tidigare har berättat tidigare befarade Minna Kohtamäki-Corin, förskolechef för Sverigefinska förskolan att de behövde skära ned på personalen i höst. Det eftersom förskolan stod inför stora utmaningar då sexårsverksamheten, som enligt lag blev obligatorisk i januari, flyttades till en annan skola.

Första gången de får bidrag

Men istället för nedskärningar har förskolan fått andra möjligheter genom att de fått bidrag från Skolverket på 150 000 kronor för höstterminen.

Minna Kohtamäki-Corin på Sverigefinska förskolan i Södertälje.

– Vi har kunnat bibehålla vår personal i dagsläget, under hösten. Vi har även kunnat satsat på att ha mindre barngrupper, säger Minna Kohtamäki-Corin, förskolechef för Sverigefinska förskolan i Södertälje.

Tidigare var varje grupp mellan 14 och 17 barn. Men nu ligger maxantalet på 10 barn per grupp som får dela på två pedagoger. Det är första gången som förskolan har kunnat minska ner grupperna så pass mycket.

Brist på finskspråkiga förskollärare

Men trots det har skolan fortfarande problem med att hitta finskspråkiga förskollärare för att kunna utöka verksamheten.

– I och med statsbidraget har vi ett maxtak och får inte ta in mer än tio barn per grupp. Skulle vi få in fler ansökningar måste de stå på kö eller så får vi tacka nej till dem, säger hon.