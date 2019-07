51 bilbränder i Eskilstuna förra året

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har gjort en sammanställning över räddningstjänsternas samtliga samtliga utryckningar på bilbränder de senaste tio åren. Siffrorna visar att de totalt sett i Eskilstuna sedan 2009 ryckt ut till 240 anlagda bilbränder och det är under åren 2016-2018 som flest bilar har satts i brand.

2015 brann 19 bilar och året efter ökade den siffran till 44. Vad toppnoteringen på 51 bilbränder förra året beror på finns det inget enkelt svar på, säger kommunpolisen Peter Sigurd.

På femte plats i landet

– Det är många faktorer som spelar in. Vi kan inte säga om det handlar om social oro eller försäkringsbedrägeri, eller något annat. Det är väldigt sällan någon blir lagförd och väldigt sällan någon blir misstänkt, säger han.

Hårda fakta visar i alla fall att Eskilstuna 2018 placerade sig på en femteplats nationellt när det handlar om utryckningar på bilbränder, trots att kommunen återfinns först på 15:e plats sett till folkmängd.

Han tror att siffrorna kommer att peka i en mer positiv riktning när 2019 summeras.

– Det ska bli intressant att följa utvecklingen. Jag har inte fått några andra indikationer än att siffran minskar, säger han.

– Det här är en problematik som vi arbetar förebyggande med i den dagliga verksamheten.

Samarbetar

Polisen utför bland annat spaning och samarbetar med civilsamhället.

– Till exempel i kontakt med bensinstationer där vi vill få dem att inte tillåta ungdomar som kommer in med en petflaska att tanka någon liter. Det ska ske under ordnade former, säger han.