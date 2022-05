Elever i Eskilstuna fick föreläsning om hedersvåld: ”Måste prata mer om det här i skolan”

Författaren Efaf Ali via länk fick eleverna på Zetterbergsgymnasiet i Eskilstuna att tänka till Foto: SVT

Under tisdagen var det föreläsning om hedersrelaterat våld och förtryck på flera skolor i Eskilstuna. Författaren Elaf Ali var med via länk och berättade om sina upplevelser att växa upp under förtryck.

– Hon kan bli som en förebild för unga tjejer och killar när hon vågar prata om det, säger Angelica Persson på Zetterbergsgymnasiet.