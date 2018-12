Den anhållne mannen påstår sig ha kastat en man i vattnet vid Tosteröbron i Strängnäs. Foto: SVT

Efter påstått mord: polisen söker i vattnet

Under julafton gick en man in på polisstationen i Strängnäs och påstod sig ha kastat en annan man i vattnet från Tosteröbron. Polisen har inte kunnat bekräfta uppgifterna, men under dagen kommer man att söka i vattnet efter en kropp.

– Vi hoppas få tag på några dykare, vi kommer i vart fall söka med drönare, säger polisens presstalesperson Thomas Agnevik. Polisen har sökte redan på julafton i vattnet runt bron, bland annat med hjälp av helikopter. Ingen kropp har påträffats. Tidigare ostraffad Polisen har inlett en förundersökning om misstänkt mord och mannen som erkände har anhållits. Han är tidigare ostraffad. Enligt mannen inträffade det påstådda brottet vid 23-tiden på lördagskvällen. Mannen som han säger sig ha kastat i vattnet ska vara okänd för honom själv. Polisen är intresserad av att komma i kontakt med personer som befann sig i närheten av Tosteröbron vid den tiden. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!