Eskilstunapolisen anmäler grovt koppleri efter avslöjande i Uppdrag granskning

Det var förra veckan som Uppdrag granskning avslöjade att shiamuslimska imamer i Sverige viger kvinnor som köps för sex. Bland dessa finns en församlingsföreträdare i Eskilstuna.

När SVT Sörmland uppmärksammade polisen på granskningen valde de att anmäla händelsen som grovt koppleri.

– Det är väldigt positivt att vi får upp saker som sker i det fördolda till ytan. Vi behöver hela samhällets hjälp i att få kännedom om brott, oavsett om det kommer från media eller att personer anmäler brott, säger Christoffer Bohman, chef för utredningssektionen hos Sörmlandspolisen.

Polisen samlar information

Det finns för närvarande ingen misstänkt och polisen vill inte gå ut med vilka de har förhört eller om de har pratat med församlingsledaren som godkände ett ”njutningsäktenskap”.

– Vilka delar av utredningen som nu pågår har jag svårt att gå in på just nu, det får vi återkomma till. I nuläget samlar vi in information, säger Christoffer Bohman.

Det är enheten grova brott som leder förundersökningen och polisens mål är att hitta en skäligen misstänkt.

SVT Nyheter Sörmland har utan framgång sökt företrädare för församlingen i Eskilstuna.