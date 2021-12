Pendlarföreningens besvikelse när fler Mälartåg ställs in: ”Det bara fortsätter”

MTR tog över som operatör för Mälartåg 12 december. Men övertagandet har inte gått helt smärtfritt. En kombination av fler avgångar än tidigare, problem att få över personal från tidigare operatören SJ och personal som inte är helt färdigutbildad har lett till, vad Mälardalstrafik kallar, inkörningsproblem.

I praktiken handlar det om flera inställda avgångar och förseningar, även om Mälardalstrafik säger att MTR lyckats köra runt 90 procent av den utökade tidtabellen.

Mellan 20 och 22 december ställde Mälardalstrafik in runt 30 avgångar per dag för att MTR skulle få andrum och göra ett omtag. Nu meddelar trafikbeställaren att lika många avgångar även ställs in i mellandagarna, 27-29 december.

”Vi är besvikna”

Pendlarföreningen Tim-pendlare med cirka 825 medlemmar är besvikna över att tågproblemen, som inleddes redan tidigare under hösten då SJ körde tågen, fortsätter.

– Det började redan i slutet av oktober. Problemen bara fortsätter, men av en annan anledning. Vi är besvikna över att MTR inte lyckats utbilda personal i tid när man tog över, säger ordföranden Per-Anders Staav.

Hur många av medlemmarna som påverkas av att avgångar ställs in i mellandagarna har han inte riktig koll på. Men han har en förhoppning:

– Jag hoppas en del kan jobba hemifrån och inte behöver resa just nu när covidläget ser ut som det gör.