Folk och kultur laddar för ny upplaga

– Det här var ett jättestort projekt och vi har jobbat med hjärta och själ för att det skulle bli verklighet. Nu vet vi att vi har klarat av det en gång, och det stärker oss i att göra ett ännu bättre konvent 2019, säger Åsa Kratz från styrgruppen för Folk och kultur.

Tanken med Folk och kultur är att det ska vara en arena där kulturlivets aktörer från norr till söder kan mötas och utbyta kunskap och erfarenheter. Och det första konventet fick många lovord.

– Vi fick ofantligt fin återkoppling från dem som var där, och en hög andel svar på den enkät vi skickade ut efteråt, säger hon.

En dag för allmänheten

Åsa Kratz

Det kom också in konstruktiva synpunkter som man nu tar fasta på inför nästa gång.

– Vi ska försöka komprimera dagarna något. Vi hade ju otroligt många seminarier och föreläsningar och kulturevenemang under det första konventet. Nästa gång ska vi försöka vara lite mer branschinriktade onsdag, torsdag, fredag, och sedan rikta oss mot allmänheten på lördagen och bjuda in brett och öppet, säger hon.

Öppet för programpunkter

Vilket utbud som nästa års konvent bjuder på är ännu inte klart.

– Just nu är det öppet för att skicka in sina önskemål om vad man vill hålla seminarium, föreläsning eller workshop om. Så just nu vet vi faktiskt inte riktigt vad som kommer att hända 2019, säger Åsa Kratz.