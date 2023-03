Katrineholmare om folkomröstning om nya huset på Stortorget: ”Vettigt att man får säga sitt”

Foto: Per Elfström/SVT

Hör i klippet hur några katrineholmare känner kring en eventuell folkomröstning. Foto: Per Elfström/SVT

Oppositionspartierna KD, L, SD och C i Katrineholm samar just nu in namn i ett försök att få till en folkomröstning om det ska byggas ett hus eller inte på Stortorget i staden. För att kunna få till det krävs tio procent av Katrineholms röstberättigade, det vill säga ungefär 2700 röster.