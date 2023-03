Söderberg (S): ”Skulle bli förvånad om det blir en folkomröstning”

Oppositionspartierna KD, C, L och SD i Katrineholm arbetar just nu med att samla in namn för att få till en folkomröstning om bygget av ett nytt hus på Stortorget. Planer som kommunstyrelsens ordförande Johan Söderberg (S) är tveksam till.

– Jag tycker det är märkligt att de drar igång det här nu. Vi hade ett allmänt val i september där det hade kunnat vara ett utmärkt tillfälle att få till stånd en folkomröstning, säger han.