Här är sörmlänningarna som tävlar i Melodifestivalen 2019

Anna Bergendahl är först ut i deltävling 1 som hålls i Göteborg den 2 februari. Nyköpingsartisten tävlar med bidraget Ashes to ashes.

2010 stod Anna Bergendahl som vinnare av Melodifestivalen med låten This is my life. Men hon fick sitt genombrott 2008 då hon medverkade i programmet Idol, där hon hamnade på en femte plats.

Adam Warhester är en annan sörmländsk deltagare. Katrineholmaren är en del av duon The lovers of Valdaro, som tävlar med bidraget Somebody wants i deltävling 3 i Leksand den 16 februari.

Här är alla deltagarna i Melodifestivalen 2019.