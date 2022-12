Nu ersätter Mälartåg borttagna tåg med bussar – resenären: ”Jättedålig information”

Eskilstuna-Västerås

Vardagar: Direktbussar på morgonen och eftermiddagen. Det blir 14 bussavgångar per dag, som innebär halvtimmestrafik. Varannan avgång är med buss, varannan med tåg. Bussen stannar inte i Kolbäck och Kvicksund.

Helg: Direktbussar ersätter de tågavgångar som inte körs från den 11 december. Det innebär avgångar varje timme, varannan avgång är med buss, varannan med tåg.

Nyköping-Norrköping

Vardagar: Åtta kompletterande direktbussavgångar per dag. Tillsammans med tågtrafiken ger det timmestrafik stor del av dagen i båda riktningarna. Bussen trafikerar inte Kolmården. Från den 12 december körs redan direktbuss 05.56 Nyköping-Norrköping

Nyköping-Södertälje

Vardagar: Direktbussar som kör från Nyköping C till Södertälje Syd 6.45 och 7.45 samt 16.45. Bussen trafikerar inte Vagnhärad. Från Södertälje Syd till Nyköping C sätts direktbuss in 7.35 samt 15.35 och 16:35. Bussen trafikerar inte Vagnhärad.

Helg: Direktbuss sätts in Nyköping-Södertälje 6.45. Bussen trafikerar inte Vagnhärad.

Övrigt:

Från den 12 december kör Mälartåg redan kompletterande busstrafik på följande sträckor, vardagar:

05.55 Katrineholm-Norrköping

03.40 Örebro S/C-Eskilstuna

04.05 Arboga-Kungsör-Eskilstuna