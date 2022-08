Polisen i Eskilstuna: ”Skottskadade barnet sökte skydd under gunga”

Vid lekplatsen i Årby är det mer eller mindre folktomt under onsdagseftermiddagen. Enligt polisen finns det en oro i området för att något kan hända.

Oscar Nissfolk är själv oroad över utvecklingen, och polisen jobbar just nu med att försöka skapa trygghet i området liksom i den intilliggande stadsdelen Skiftinge.

Vad gäller utredningen kring den senaste skottlossningen i Eskilstuna – under det gångna året har det varit ett 20-tal sådana händelser i staden – har polisen i nuläget inte mycket att säga. Ingen är gripen och polisen går igenom förhörsuppgifter och teknisk bevisning.

Allt fler talar med polisen

Under lång tid har polisen talat om en tystnadskultur som får människor att dra sig för att berätta vad de vet. Men här ser Nissfolk att saker håller på att förändras.

– Jag vill inte tala om ett trendbrott, men jag tycker att allt fler kommer fram till oss och pratar efter den här skjutningen. Sedan vet jag att människor vet mer och vi behöver allmänhetens hjälp, säger Oscar Nissfolk.

I klippet berättar Oscar Nissfolk och Per Bergström som är gruppchef för områdespoliserna, hur polisen just nu kraftsamlar i Årby och Skiftinge. De ger också en inblick i den dramatiska händelsen som inträffade vid lekplatsen under fredagskvällen.