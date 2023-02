Kan dröja flera år innan Migrationsverket är ifatt med ansökningarna

– Det är väldigt allvarligt, vi har haft ett antal anmälningar till JO och även JK, Justitiekanslern, har varit inblandad, säger han.

Trycket på verket är högt betonar Rosenqvist, speciellt efter Ukrainakriget. Men frågan om långa handläggningstider är inte ny. JO har vid ett flertal tillfällen tidigare granskat och kritiserat verkets långa handläggningstider. Trots det har klagomålen från allmänheten om den långa väntan fortsatt att strömma in till JO.

JO Per Lennerbrant.

– De långa handläggningstiderna bedömer jag beror på att verket har stora balanser, man behöver ta hårdare krafttag för att komma tillrätta med det här, säger JO Per Lennerbrant.

”Hög grad av passivitet”

Över 95 000 medborgarskapsärenden har Migrationsverket inte kunnat börja hantera. Enligt verket är nästan en tredjedel av fallen från 2018 och 2019.

– Det är en hög grad av passivitet från verkets sida och handläggningstiderna är alldeles för långa, säger JO Per Lennerbrant.

Vill skärpa kraven

Efter att Tidöpartierna i höstas gav beskedet att man vill skärpa kraven för svenskt medborgarskap med bland att språkkrav och kunskapskrav fick Migrationsverket in fler ansökningar än väntat. Totalt fick man in nästan 18 00 fler ärenden under 2022 jämfört med tidigare år.

Tidöpartierna vill skärpa kraven för att få svenskt medborgarskap. Man vill bland annat införa språkkrav och kunskapskrav i svensk samhällskunskap. Bland de som väntar på att få en handläggare finns det en oro att man kan hamna i kläm.

– Jag har full förståelse för det, säger sektionschefen Mats Rosenqvist.

I videoklippet ovanför hör du Mats Rosenqvist om vad Migrationsverket gör för att korta köerna och hur prognosen framåt ser ut.