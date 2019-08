Nyköpings lasarett blev på lördagen helt strömlöst. Foto: Thomas von Heijne/SVT

Lasarettet tar åter emot patienter

Vid lunchtid under lördagen drabbades Nyköpings lasarett av ett strömavbrott. All intagning av nya patienter stoppades, men vid 18-tiden kom strömmen tillbaka och under kvällen återgick lasarettet till normalläge.

Hela Nyköpings lasarett drabbades av ett strömavbrott under lördagen och inga nya patienter kunde tas emot. Tre personer på akuten evakuerades och samtidigt föreberedde man sig för en evakuering av de 108 patienter som vårdades på sjukhuset. Åter normalläge Men vid 18-tiden återvände strömmen och klockan 21:30 meddelade Region Sörmland att lasarettet åretgått till normalläge. – Vi återgår nu till normalläge på Nyköpings lasarett och akuten tar emot patienter som vanligt. Utrustningen är testad och fungerar som den ska, skev Magnus Johansson, medicinskt ansvarig, på regionens hemsida. Förlossningen tar inte emot patienter Det gäller dock inte förlossningsvården. – Där finns en del utrustning som måste laddas om och därefter kontrolleras. Förlossningen kommer därför inte att ta emot några patienter under natten (natten till söndag red. till.). Förlossningen hänvisar till andra sjukhus, skrev Magnus Johansson, på regionens hemsida. Orsaken En så kallad ljusbåge från ett överslag i sjukhusets ställverk gjorde att kulvertar fylldes med rök. Händelsen ska ha inträffat i samband med ett planerat underhållsarbete med sjukhusets elsystem. Dela Dela

