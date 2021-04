Räddningstjänstens önskan efter ny lastbilsolycka: ”Tydligare skyltar”

Både lastbil och släp gick sönder och låg utspridda under järnvägsbron i flera timmar. Foto: Tobbes Media

Under onsdagskvällen körde en lastbil in i viadukten under järnvägsbron i korsningen Karlavägen/Vasavägen i Eskilstuna. Detta är en i raden av olyckor i viadukten. Nu vill räddningstjänsten se tydligare skyltning.

– Bevisligen missas skyltarna, säger Johan Gagnert, inre befäl på Räddningsregion Mälardalen.