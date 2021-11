Mälardalstrafik riktar hård kritik mot SJ efter att de inställda tågavgångarna eskalerat

Runt 140 SJ-avgångar i Mälardalen har ställts in de senaste två veckorna. Monica Johansson (S) som är vice ordförande för Mälardalstrafik och tillika ordförande i regionstyrelsen i Sörmland har tidigare riktat kritik mot SJ men menar att de fått slut på tålamodet nu när problemet blivit värre.

– Jag är rent ut sagt förbannad, för SJ verkar vara handlingsförlamade och inte kunna lösa det här. Det är människors vardag det handlar om, säger hon.

Var femte mälartåg ställs in

Tidigare har ett 15-tal avgångar per dag ställts in men i och med idag, den 19 november, har det antalet fördubblats med runt 30 inställda tåg per dag, vilket motsvarar var femte mälartåg.

Kritisk till inkörningen av SJ:s nya datasystem

Orsaken till problemet är personalbrist som har uppstått i samband med inkörningen av ett nytt datasystem.

– SJ inför ett nytt system mitt i terminen. När man gör en sådan stor omställning måste man göra risk- och konsekvensanalyser – där tror vi SJ har slarvat.

