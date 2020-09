Mordmisstänkte 16-åringen i Eskilstuna förnekar brott

Den misstänkte 16-åringen anhölls sent under söndagskvällen misstänkt för mord och mordförsök. Tonårspojken förhördes under måndagen och är skäligen misstänkt för brotten, vilket är den lägre misstankegraden.

– Han förnekar brott och vi fortsätter nu med andra utredningsåtgärder. Vi kommer sätta det han har sagt i ett sammanhang och ha fortsatta förhör med vittnen, säger Thomas Karlsson, chef för utredningssektionen i polisområde Sörmland.

Beslut om häktning väntar

Han vill inte gå in närmare på vad 16-åringen har sagt i förhören eller vilka spår som pekar mot tonårspojken. Under morgondagen kommer åklagare bestämma om den misstänkte tonårspojken ska begäras häktad eller ej.

Ensam gärningsman

Enligt Thomas Karlsson har polisen efter förhör med vittnen en tydligare bild av vad som hände under torsdagskvällen.

– Vår hypotes nu är att det var en ensam gärningsman, säger Thomas Karlsson.