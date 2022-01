Nu öppnas nya huvudentrén på Nyköpings lasarett

Den 24 januari kommer man kunna besöka kontaktcenter i sjukhusbyggnadens nya entré. Provtagningscentral, fotvård, café och kiosk öppnas. Därefter ska alla tio avdelningar, bland dem IVA och kvinnokliniken, flytta in i det nya huset. Tanken är att husets alla verksamheter ska vara på plats i början av april.

– Det här är en så kallad länkbyggnad, så det kommer att bli enklare att komma både till det gamla huset och till den så kallade hundraåringen, säger Mathias Hjelte, förvaltare för Nyköpings lasarett.

Budget och tidsplan hålls

Den nya sjukhusbyggnaden ingår i Region Sörmlands projekt Framtidens sjukhus. Projektet har tidigare kritiserats för höga utgifter. Enligt Mathias Hjelte har byggnationen av den nya entrén hittills hållit sig inom ramarna för den satta budgeten.

– Som det ser ut just nu kommer vi att hålla budgeten på strax under 400 miljoner kronor och fascinerande nog, med tanke på den här pandemin och problem med att köpa in material, så har vi faktiskt hållit tidsplanen, säger Mathias Hjelte.

Ett av två hus är klart

Den nya byggnaden är en av två som planerats för Nyköpings lasarett. Det andra huset med ny akutmottagning, operationsavdelning och ett sterilförråd kommer stå klart vid kommande årsskifte.

– Nu ska vi också gå in i befintliga lokaler och renovera. Vi räknar med att vara klara med allt någon gång under 2024 eller 2025, säger Mathias Hjelte.

Hör Mathias Hjelte, förvaltare för Nyköpings lasarett, berätta vad den nya sjukhusbyggnaden kommer att betyda för Nyköpingsborna och alla patienter som besöker sjukhuset.