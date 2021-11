Per tvingas kämpa för att få hjälp efter tunga cancerbehandlingen

Hör om Per Jönssons cancerbehandling och hur bristen på rehabilitering påverkar hans liv. Foto: SVT

Under flera år har Per Jönsson i Eskilstuna kämpat för att få rehabilitering för sin cancersjukdom. Men trots mycket tid och kraft har Per inte fått den hjälp han behöver. Han lever nu med smärtor som begränsar livet.

– Är det så här mitt liv ska se ut? säger han.