Antalet papperslösa ökar – polisen har svårt att verkställa utvisningsbeslut

– Hade vi resurser att leta efter dessa ensamkommande flyktingbarn som håller sig undan då skulle vi självklart göra det, den resursen prioriteras till andra saker som händer i samhället, säger Thomas Bergqvist, kommunpolis i Eskilstuna.

Enligt Migrationsverket finns det 20 000 till 50 000 personer som lever gömda i landet, men mörkertalet är högt. En del av den här gruppen är ensamkommande ungdomar och barn som fått utvisningsbeslut, men valt att hålla sig undan.

Klarar knappt hälften

Gränspolisen Region Öst, där Sörmland ingår, har under de senaste åren tampats med stora problem att verkställa utvisningsärenden som Migrationsverket lämnat över. Av de nästan 3 000 migrationsärenden polisen fått in under de tre senaste åren har man bara lyckats verkställa 1 422, alltså knappt hälften.

Det handlar ofta om att personer går under jorden och polisen vet sällan var dessa personer, som ska utvisas, bor.

– Vi kan ju använda oss av den så kallade inre utlänningskontrollen och där behöver vi ha ett skäl till att göra en specifik kontroll på en person som vi har anträffat i arbetet, men håller man sig borta blir det knepigt, säger Thomas Bergqvist.