Regionen: ”Fler öppna vårdplatser i sommar”

– Det är svårast att rekrytera sjuksköterskor, säger Maria Söderkvist, divisionschef medicinsk service på Region Sörmland.

Bristen på sjuksköterskor är sedan länge känt, men under sommarperioden blir bristen extra kännbar. Region Sörmland har fått ta in extra hyrpersonal för att lösa bemanningen på länets sjukhus under sommaren.

– Vi har varit beroende av att hyra in sjuksköterskor. Men vi ser en positiv trend i att vi har lyckats minska på hyrpersonalen under våren även om det går upp under sommaren, säger hon.

Sårbara under sommaren

Mälarsjukhuset och Nyköpings lasarett kommer att ha fler öppna vårdplatser än under förra sommaren men på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm blir det färre.

– Vi har en bra kontroll på sommaren, men det är klart att vi har vissa utmaningar på olika delar av vår verksamhet och under sommaren är vi som mest sårbara. Därför krävs det att vi har en extra god beredskap, säger Maria Söderkvist.

Personal får bonus

Regionen utlovar även sommarbonus för sjuksköterskor och undersköterskor på vissa verksamheter som är extra svåra att bemanna.

