Rekordmånga barn får sömnmedel

I hela landet fick upp emot 58 barn per 1 000 invånare sömnmedlet melatonin utskrivet under 2015. Under 2009 var motsvarande siffra upp emot tio personer, enligt en rapport från Läkemedelsverket som kom tidigare i år.

Enligt Läkemedelsverket är Sörmland, efter Stockholm och Uppsala, det län där det skrivs ut mest sömnmedel till barn. Och det sker alltså trots att man fortfarande inte vet vilka långvariga effekter som sömnmedlet melatonin har på barn.

– Man ska tänka sig för när man skriver ut medicin till barn, särskilt när det handlar om sömnmedel eftersom vi ska ha gjort andra insatser innan vi går in med det, säger Sofia Mossfeldt, enhetschef och överläkare på BUP i Sörmland.

Kraftig ökning

Antalet patienter på barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, i Sörmland som fått sömnmedel utskrivet har ökat kraftigt de senaste åren, enligt nya siffror som SVT Sörmland tagit del av. 2005 var det 21 barn inom barn- och ungdomspsykiatrin som fick sömnmedel utskrivet, 2018 var det totalt 1 891 barn.

– Det kan vara så att vi har fler barn i Sörmland som behöver sömnmedel, vi kan ha en population där man har en större barnpsykiatrisk problematik. Men det kan också bero på att vi skrivet ut för mycket, det är svårt att säga exakt vad det beror på, säger Sofia Mossfeldt.

Skriver ni ut för mycket sömnmedel till barn?

– Jag kan inte sitta här och säga att det aldrig händer. Jag tror att i den tid vi lever i nu, med det ökade trycket på BUP och svårigheter att hinna med, finns det en risk att man både som patient söker efter en snabb hjälp och att man som läkare kan lockas att ta till den hjälpen, säger Sofia Mossfeldt.

Såhär många barn i Sörmland har fått sömnmedel utskrivet de senaste åren. Foto: SVT Design

”Den yngsta som jag skrivit ut till var bara fem år gammal”

Det är framförallt barn och unga som har Adhd som får sömnmedel utskrivet. I den gruppen är det vanligt med stora sömnproblem.

– Den yngsta som jag har skrivit ut till var faktiskt bara fem år gammal, det var ett barn med mycket svår adhd-problematik där sömnbristen i sig blev farlig. Det är den bedömningen man måste göra, man måste titta på hela sammanhanget.

Måste prova andra insatser först

Men hon tror att den främsta orsaken till den dramatiska ökningen är att man idag sätter fler Adhd-diagnoser. Enligt Läkemedelsverket ska vården i första hand pröva andra insatser innan man skriver ut sömnmedel, särskilt när det handlar om barn.

– Jag hoppas inte att det ska fortsätta. Men det kräver hela tiden en diskussion om hur vi tänker kring läkemedel, hur vi ska förskriva det och vad vi behöver göra och att stötta varandra i det.