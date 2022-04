Sju män misstänkta för inblandning i Årbyskjutning 13 mars

På söndagskvällen 13 mars larmades polisen till Årby centrum i Eskilstuna efter att flera personer hört skottlossning.

Inget offer hittades på platsen, men fynd gjorde polisen övertygad om att en skottlossning ägt rum.

Handeldvapen

Ett par dagar senare greps en 21-årig man som misstänks vara skytten i dramat. Han är misstänkt för försök till mord. I samband med gripandet togs även ett vapen i beslag och polisen utreder om det vapnet kan sättas i samband med skjutningen eller inte.

– Det handlar om ett handeldvapen, säger Johan Karlsson.

I förra veckan greps även och sedemera häktades en 17-årig man misstänkt för grovt skyddande av brottsling och grovt vapenbrott.

Fem gripna under veckan

Den här veckan har sedan fortsatt med fler gripanden.

– Vi har fem anhållna. Under tisdagen greps tre män, under onsdagen en person och idag, under torsdagsförmiddagen, greps en person, säger Johan Karlsson.

De fyra som greps tidigare under veckan är misstänkta för grovt skyddande av brottsling och personen som greps under torsdagen är misstänkt för medhjälp till grovt vapenbrott.

De anhållna är mellan 17 och 30 år gamla och kommer begäras häktade av åklagare.

– De har gripits på olika platser i Eskilstuna. Men de har kopplingar till kriminella individer som hör hemma i Årbyområdet, säger Johan Karlsson.

Känsligt läge

Han vill än så länge inte säga något om bevisläget. Till stor del på grund av att polisens utredning är inne i ett känsligt läge.

Ser ni att de här personerna har kopplingar till andra skjutningar den senaste tiden?

– De är inte direkt misstänkta i något annat ärende, men vi tittar naturligtvis på kopplingar. Vi ser ett samband i att flera skjutningar skett under en begränsad tid.