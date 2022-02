Skavsta-plan till Kiev inställt i sista minuten: ”Fick meddelande klockan 5 i morse”

Skavsta flygplats utanför Nyköping har den senaste dagarna varit den enda direkta flygförbindelsen mellan Sverige och Ukraina. Men under torsdagsmorgonen ställde flygbolaget Wizzair in flighten som skulle ha landat på Skavsta klockan 7.55 på morgonen. Därmed ställdes även avgången tillbaka till Kiev in.

Enligt Robert Karlsson handlar det om att luftrummet över Ukraina stängdes i och med Rysslands angrepp.

Passagerare fanns på plats

När beskedet kom fanns några passagerare på plats på Skavsta, vissa blev ombokade till avgången till Warszawa, medan andra vände hem.

Hur resonerar ni som flygplats i detta läge?

– Det ligger inga beslut på vårt bord. Vill Wizzair komma med flighter så går det bra, säger Robert Karlsson.

Hur ser det ut framåt nu?

– Vi har en flight nu på söndag. Den ligger än så länge kvar i systemet, men jag skulle gissa att den också blir inställd.

Redan föra veckan beslutade SAS och KLM att ställa in sina Ukrainaflyg medan till exempel Ryanair och Wizzair fortsatte flyga.