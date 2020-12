Region Sörmland spår utarmat kulturliv: ”En fara för samhället”

Enligt Mikael Palo, kultur- och utbildningschef på Region Sörmland, finns det i dag omkring 8 000 aktörer inom kultursektorn i Sörmland. Många av dessa är hårt drabbade ekonomiskt under pandemin.

– Det är omöjligt att säga hur många som berörs, för det vet vi inte. Men många påverkas i olika stor utsträckning. I den siffran ingår ju också kulturaktörer som lever på en annan inkomst och har det som hobby eller bisyssla, men också många som försörjer sig helt på sitt konstnärskap och kulturarbete, oavsett konstform, säger Mikael Palo.

Miljardbelopp i ansökningar

Region Sörmland har betalat ut pengar till de aktörer som man redan hade bokat in under året, oavsett om evenemangen ställts in eller inte.

Statens kulturråd har fått huvudansvaret för att fördela regeringens krisstödspengar. Ansökan för den senaste etappen stängde i början av november och pengarna ska betalas ut i slutet av december. Men de kommer inte täcka det behov som finns då det inkommit 4 400 ansökningar om totalt 3,3 miljarder kronor från hela landet – och det finns bara 880 miljoner kronor att dela ut.

Oro för tappad drivkraft

Vilka som får del av kakan utreds av Kulturrådet under december och pengarna ska betalas ut innan jul. Oavsett så tror Mikael Palo att vi efter pandemin får ett tunnare kulturutbud.

– Det som händer nu i den här pausen av kulturlivet och det vi ser är att vi får ett bristande engagemang. Man tappar sin drivkraft och engagemang, säger han.