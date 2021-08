Trafiken varit stoppad sedan klockan 10:50 på torsdagen och enligt Trafikverkets hemsida kan tågen börja gå igen tidigast klockan 12.

Olyckan ska ha skett mellan Nyköping och Vagnhärad.

Enligt Trafikverket påverkar stoppet tågtrafiken på stationerna:

Nyköping C, Stockholm Central, Stockholms Södra, Årstaberg, Älvsjö, Stuvsta, Huddinge, Flemingsberg, Södertälje Syd, Järna, Vagnhärad, Kolmården, Norrköping C, Kimstad, Linghem och Linköping C.