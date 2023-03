Stor brist på skolsköterskor drabbar elever i Eskilstuna

Svårigheterna att rekrytera behöriga skolsköterskor har pågått under flera års tid. Något Susanna Lind, verksamhetschef för centrala elevhälsan i Eskilstuna, delvis förklarar med att allt färre väljer att vidareutbilda sig efter sin sjuksköterskeexamen.

Månader utan sköterska

I dagsläget är det en skola i kommunen som står helt utan tillgång till skolsköterska eftersom ingen sökt tjänsten som utannonserats. Men under förra året var det flera skolor som berördes. Sammanlagt var det cirka 4 700 elever som under delar av året, i vissa fall under flera månader, inte hade någon skolsköterska att gå till.

Uppskjutna hälsobesök

Avsaknaden av skolsköterskor har bland annat inneburit att hälsobesök skjutits upp, och att elever inte kunnat få de enklare sjukvårdsinsatser som de har rätt till. Planerade vaccinationer har dock kunnat genomföras med hjälp av centrala elevhälsans vaccinatörer.

Erbjuder praktikplatser

Nu hoppas den centrala elevhälsan att man genom att erbjuda praktikplatser för specialistsjuksköterskestudenter vid MDU ska få fler att vilja söka sig till yrket.

– De får komma ut och se hur det är att jobba som skolsköterska och förstå hur roligt det är, säger Susanna Lind.

Hör henne berätta i klippet hur skolsköterskebristen påverkat eleverna.