Två Eskilstunabor döms för människrov

Med våld och knivhot hade de fyra männen tvingat in en man i en bil i Hammarbyhöjden i Stockholm och fört bort honom till Eskilstuna i början av augusti. Enligt domen blev mannen rånad, slagen och hotad. I förhör har det framkommit att de fyra männen var helt okända för honom sedan tidigare.

– Målsägande var märkbart påverkad av händelsen, det märkets under huvudförhandlingen, säger Lisa Dos Santos.

Höll man fången i bil

Mannen blev också under hot tvingad att ta ut pengar från en bankomat och ska under bilfärden ha gått in på flera banker för att ta ut pengar från sitt bankkonto. Bilfärden avslutades i Eskilstuna efter att allmänheten larmat polisen, enligt domen pågick gärningen i cirka nio timmar.

– Målsägande har varit totalt utsatt, han var maktlös inför de här fyra personerna, säger hon.

”Nöjd med domen”

Tre av de åtalade döms till fängelse.

– Jag är nöjd att det blev en dom men jag hade gärna sett att brottet hade dömts utifrån normalgraden, nu blev dömt som ”mindre grovt brott” vilket gör att jag kan komma att överklaga domen, säger hon.

En man döms till fängelse i tre år och fyra månader, två andra döms till fängelse i två år och åtta månader respektive två år. En av männen var 16 år när brottet skedde och han döms till sluten ungdomsvård i åtta månader.

De fyra männen döms även betala ett skadestånd på drygt 50 000 kronor.