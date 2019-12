Hör patienter om det nya vårdförslaget

Det var under gårdagen som tidningen Dagens Nyheter rapporterade om det nya förslaget från den blågröna majoriteten. Den som blir tvungen att åka till en akutmottagning kan komma att behöva ha remiss för att få komma in. Region Stockholm ska nu utreda om de ska införa remisstvång i hela Stockholm under 2020.

Anledningen till förslaget är, enligt de blågröna, att fler patienter söker sig till närakuter och primärvården.

För allmänheten råder det stor oro och otydlighet om vad som kommer att gälla.