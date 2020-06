Annorlunda midsommarfirande på Skansen i år

– Det går inte att köpa biljett i entrén, utan vi uppmanar alla att köpa en biljett i förväg för att garantera att man kommer in på Skansen, säger Yvonne Nordlind marknads- och kommunikationschef på Skansen.

Maxantal per dag

Vissa år kommer det uppemot 30 000 besökare under midsommarhelgens tre dagar, men i år kommer max 6 000 personer att släppas in på området per dag.

– Vår största oro är att det ska bli en ansamling av människor vid ingångarna som inte har köpt biljetter innan. Midsommarfirare som då inte blir insläppta för att de saknar biljett.

I videon berättar Yvonne Nordlind mer om hur årets midsommarfirande på Skansen blir.