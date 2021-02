Läkarbesöken i Stockholms län har minskat kraftigt under pandemin

Under pandemin har läkarbesöken minskat ännu mer än tidigare år och samtidigt träffade allt fler länsbor läkare via de privata vårdapparna Kry, Doktor.se och Min Doktor. Här gjordes drygt 260 000 fler läkarbesök under 2020 jämfört med 2019.

– Mycket av arbetssätten med digitala vårdgivare kanske kommer att finnas kvar, säger Region Stockholms chefläkare Johan Bratt.

Läkarbesöken på akutmottagningarna, akutsjukhusen och husläkarmottagningarna har minskat under flera års tid. Någon som chefläkaren Johan Bratt delvis tror beror på uppbyggnaden av närakuterna.