Bostadspriserna fortsätter upp: ”All time high för en kvadratmeter”

Bostadsåret 2021 drog igång med nya prisrekord, det visar siffror från Svensk Mäklarstatistik.

– Sammantaget i hela Stockholms centrala delar så är det ”all time high” och första gången medelpriset under en enskild månad ligger över 100 000 kronor per kvadratmeter, säger Hans Flink, affärsutvecklare på Svensk Mäklarstatistik.

Östermalm och Vasastan dyrast

Sedan nedgången på bostadsmarknaden i maj 2020, då medelpriset låg på dryg 90 800 kronor, har kvadratmeterpriset gått upp med närmare 10 000 kronor.

Hedvig Eleonora församling på Östermalm toppar prislistan med nästan 123 000 kronor per kvadratmeter under januari, följt av Gustav Vasa församling i Vasastan på drygt 110 000 kronor. Längst ner på listan återfinns Södermalm och Sofia församling där kvadratmeterpriset låg på drygt 86 500 kronor under årets första månad.

Medelpriset på en villa i Stockholmsregionen var i januari på 6 829 000 kronor.