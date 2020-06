Branden är lika stor som en fotbollsplan och ska tidigt på fredagsmorgonen vara omringad och under kontroll. Enligt räddningstjänst beräknas eftersläckningsarbetet pågå under hela fredag förmiddag. Under den senaste veckan har det varit flera bränder i naturreservatet.

– Efter flera händelser i samma område vid Långsjön så kommer vi nu analysera bränderna, säger Mikael Nygren, operativchef Södertörns Brandförsvarsförbund.