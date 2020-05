– Det är ett orealistiskt uttalande. Det förvånar mig att Irene Svenonius säger att det ska gå på ett år att komma ikapp den inställda vården. Det är svårt för en politiker att förstå hur vården på golvet fungerar, säger Johan Styrud.

Vårdskulden är alltså all den vård som har fått läggas på is till förmån för insatserna mot covid-19 under våren.

Hör intervjun med Johan Styrud i videospelaren ovan.