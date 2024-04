Experten om attacken i Gubbängen: ”Skapar oro och sprider rädsla”

Det var under ett antifascistiskt möte på Teater Moment som maskerade personer tog sig in och bland annat kastade in en rökbomb i lokalen.

Enligt Jonas Trolle är gårdagens attack inte något nytt fenomen. Han menar att det finns flera liknande exempel där olika extremistiska grupper försökt störa olika typer av demokratiska samtal och evenemang.

– Det är ett modus att störa den demokratiska ordningen genom att gå in och sabotera ett möte. Det skapar oro och sprider rädsla och hämmar ett samtal och möjligheten att uttrycka sina demokratiska fria rättigheter.

De som genomför attacker mot exempelvis politiska evenemang är, enligt Jonas Trolle personer som anser att den demokratiska vägen för att förändra samhället inte är deras väg, utan istället anser att våld är legitimt.

– Det bidrar till en ytterligare polarisering och det kan också bidra till att andra ser sig tvungna till att ta till mer våldsamma aktioner, säger han.