Första fällande domen för oaktsam våldtäkt

I början av september möttes målsägande och den åtalade efter att ha bestämt träff via dejtingappen Tinder. Kvinnan stiger in i mannens lägenhet på Kungsholmen tidig på kvällen och går därifrån två timmar senare. Vad som under dessa timmar skedde är de inte överens om.

De båda har vittnat om att de haft vaginalt och oralt samlag. Kvinnan menar dock att hon inte haft samtycke till detta. Som bevis har åklagaren bland annat använts sig av journalanteckningar från Södersjukhuset dit kvinnan tog sig efter händelsen. Mannen frias från våldtäkt men döms för den nya brottsrubriceringen oaktsam våldtäkt, någon som Dagens juridik var först med att berätta.

Tingsrättens bedömning

Tingsrätten skriver följande i sin dom:

Eftersom tingsrätten har funnit det bevisat att XX(gärningsmannen) insåg risken för att Sekretess A inte deltog i samlaget och de andra sexuella handlingarna frivilligt, dvs. att han var medvetet oaktsam, finner tingsrätten det bevisat att han varit grovt oaktsam beträffande omständigheten att Sekretess A inte deltog frivilligt.

”Resultat av nya lagen”

Baharak Vaziri, kvinnans målsägarbiträde

Baharak Vaziri är kvinnnans målsägarbiträde och är lättad av tingsrättens dom.

– Det här är ett resultat av samtyckeslagen. Finns det tvetydigheter kring samtycket måste man försäkra sig om att båda parter är med på samlaget, säger hon.

SVT har försökt nå mannens försvarsadvokat som inte varit anträffbar.