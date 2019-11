Friends om rasism i skolan: ”Måste se systematiken bakom”

Det finns olika former av rasism och begreppet kan därför delas in i olika termer för att fånga in de olika nivåerna och yttringarna.

Den strukturella rasismen har en grund i ett fördomssystem eller en fördomsförståelse av olika människor. Det kan till exempel vara kopplat till en stereotyp om en viss grupp.

Strukturell rasism uppstår när samhällsstrukturer, exempelvis rättsväsendet eller skolan, exkluderar etniska minoriteter från att delta i samhällslivet på samma villkor som övriga medborgare.

Det handlar om ett system av ojämlika relationer mellan olika etniska grupper i samhället, där osynliga handlingsmönster och processer gynnar personer och grupper från ett majoritetssamhälle medan det utgör hinder för grupper som är i minoritet.

Källa: Antirasistiska akademin

Friends

Organisationen Friends arbetar forskningsbaserat och förebyggande mot mobbning bland barn och unga.

Varje år kartlägger Friends tryggheten på skolor runt om i landet. 2019 års rapport utgår från en kartläggning där totalt 23 171 barn och unga, under tidsperioden 1 augusti 2018 till 1 juni 2019, svarat på frågor om förekomsten av mobbning och kränkningar. Det görs dessutom en enkät för skolpersonal.

Kurs för skolpersonal

Webbkursen Skolan och rasismen består av tre delar om hur skolpersonal kan motarbeta rasism i skolan, kunskap kring vad rasism är samt tips och metoder för att diskutera och arbeta med frågan. Varje kursdel innefattar också tre korta poddavsnitt samt en animerad film.