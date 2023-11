Gigantisk vattenledning utanför Drottningholms slott ska säkra dricksvattnet

Den drygt 1 100 ton tunga och 1 500 meter långa huvudvattenledningen är en del i den infrastruktursatsning som ska säkra Stockholms dricksvatten. Färden har gått från Oslo in i Mälaren, via Södertälje kanal, och under resans gång har det gigantiska röret varit uppdelat i tre delar.

Levererar dricksvatten år 2030

Den nya vattenledningen planeras att tas i bruk år 2030. Stockholm Vatten och Avfall levererar dricksvatten till 1,5 miljoner stockholmare och den nya vattenledningen ska säkra dricksvattnet för ytterligare en halv miljon personer, bland annat i Liljeholmen strax söder om Stockholms innerstad.

Fem mil nya vattenledningar

Huvudvattenledningen är en del i dricksvattenprogrammet, som är en av Stockholms stora infrastruktursatsningar. Fram till 2050 är planen att vattenledningar ska byggas ut, flera vattentorn renoveras och ett nytt ska byggas.